Eine mehrköpfige Gruppe hat in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern mehrere Ortstafeln vertauscht. So wurde aus Hergersweiler die Ortschaft Kapellen-Drusweiler, aus Kapellen-Drusweiler wurde Barbelroth und Barbelroth wurde kurzerhand in Hergersweiler umbenannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.