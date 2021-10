In der Landauer Innenstadt war am Sonntag Nachmittag viel Betrieb. Traditionell öffnen die Landauer Einzelhändler am Sonntag des Federweißen-Fests ihre Läden. Diesmal waren die Rahmenbedingungen andere, was schon daran zu erkennen war, dass es das beliebte Gesöff beim viertägigen Herbstmarkt auf dem Rathausplatz nur an zwei Ständen gab. Dort bildeten sich mitunter lange Schlangen. Die Leute sind der Corona-Durststrecke überdrüssig, scheint es. Auch die anderen Standbetreiber auf dem Rathausplatz konnten sich über mangelndes Interesse nicht beklagen. „Es war nicht zu voll, aber gut besucht“, äußerte sich Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn zufrieden. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, in Ruhe zu bummeln oder in den Geschäften einzukaufen. Auf seine Kosten kam auch, wer sich für den „Hollywood Star“ entschied. Das Fahrgeschäft des Schaustellbetriebs Ernst Klinkerfuß aus Wiesbaden funktioniert wie ein Kettenflieger mit Gondeln – und steht noch bis Sonntag, 24. Oktober.