Am Mittwoch wurde gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes „An der Schmalwiese“ in Schweigen-Rechtenbach aus einem silberfarbenen Citroen C3 mit französischer Zulassung eine Handtasche gestohlen, wie die Polizei berichtet. Der unbekannter Täter schlug an der Fahrertür die Dreiecksscheibe ein, griff durch das Fenster und öffnete die Fahrertür, um an die Tasche zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.