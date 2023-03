Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Holz und Stahl sind prägende Baustoffe im Gleisbogenhaus an der Bahnlinie nach Pirmasens. In den ehemaligen Stallungen im Wohnpark am Ebenberg hat Thorsten Holch attraktive Wohnungen geschaffen. Die ersten Bewohner ziehen bald ein.

Die Gleisbogenbauten zählen zu den wenigen Gebäuden im neuen Wohnpark, die erhalten wurden. Sie stehen zwar nicht unter Denkmalschutz, doch ihre Architektur ist besonders. Von den kaiserlichen Militärs