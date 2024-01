Bei sechs Glatteisunfällen bis 13.30 Uhr allein im Bereich Edenkoben ist am Mittwoch Sachschaden von 110.000 Euro entstanden. Das hat die Polizeiinspektion Edenkoben mitgeteilt. Um 7.10 befuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer die A65 in Richtung Karlsruhe, als ihm die Frontscheibe wegen einsetzendem Regen zufror und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte in die Schutzplanke. An seinem Wagen entstand nur leichter Sachschaden. Gegen 9.45 Uhr wollte im Industriering in Edenkoben ein Sattelzugfahrer abbiegen. Beim Abbremsen rutschte der Auflieger quer über die Straße. Ein entgegenkommender 42 Jahre alter Autofahrer wollte abbremsen, rutschte aber in den Auflieger. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Tränkweg in Edenkoben rutschte gegen 10 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Wagen in ein geparktes Fahrzeug. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte in der gleichen Straße links abbiegen, kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Zur gleichen Uhrzeit rutschte im oberen Schnetzweg in Maikammer ein 71 Jahre alter Mann mit seinem PKW in ein geparktes Fahrzeug. Auch in St. Martin schlitterte ein 77-Jähriger auf dem Parkplatz am Pfarrzentrum gegen ein eingeparktes Fahrzeug. Alle beteiligten Autofahrer blieben unverletzt.