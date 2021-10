Südlich der Queichheimer Brücke und des DRK-Heims in Landau entsteht eine Gesundheitsmeile – zumindest drängt sich der Gedanke auf, wenn man sich die Ansiedlungen entlang der Bahnlinie in der Paul-von-Denis-Straße anschaut. Im neuen Gesundheitszentrum Medivicus mit dem markanten Turm an der Fußgängerbrücke über die Bahn wird am 29. Oktober Richtfest gefeiert.

Ein Versandhaus mit Produkten für Diabetiker und die geplante Ansiedlung eines Technologieunternehmens aus dem Gesundheitsbereich ergänzen das Angebot. Außerdem könnte ein Neubau auf dem 5700 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Mozart- und Cornichonstraße das Thema aufnehmen.

50 Prozent Wohnungen

Die Stadt verkauft die Fläche für 1,9 Millionen Euro. Ein drei- bis vierstöckiger Bau darf höchstens zur Hälfte für Wohnungen genutzt werden. Die restliche Fläche könnte für betreutes Wohnen oder eine Pflegeeinrichtung genutzt werden, so der Wunsch der Stadt, die im Sommer 2022 die Verträge unterschreiben möchte. Das letzte freie Grundstück in der Straße, das der ehemaligen Voodoo-Brandruine, behält die Stadt aus strategischen Gründen in der Hand.