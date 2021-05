Die Leiterin des ARD-Studios Tel Aviv, Susanne Glass, wird am Dienstag, 18 Uhr, in der Reihe Gescher – Die Brücke über den Nahost-Konflikt sprechen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Fortsetzung der Reihe digital über die Plattform WebEx stattfinden. Anmeldungen sind per E-Mail an presse@landau.de ab sofort möglich. Glass hatte bereits vor zwei Jahren in Landau über den Nahen Osten gesprochen. Ziel der Veranstaltungsreihe, die in der Tradition der „Landauer Gespräche“ steht, ist es, Verständnis und Interesse für Israel und die gesamte Nahost-Region zu wecken. Sie wurde von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) nach seiner Israel-Reise im Jahr 2016 initiiert.