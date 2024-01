Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 21.45 Uhr, ist in ein Haus in der Hauptstraße in Freimersheim eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten die Täter die Terrassentür auf, durchwühlten sämtliche Zimmer und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt insbesondere nach auffälligen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550.