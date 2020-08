Feine Weine und passende Snacks an einem idyllischen Ort: Das bieten ab Donnerstag die Gaumenfreunde aus Edenkoben an. Das Catering-Unternehmen eröffnet auf dem Eichplatz in Rhodt einen Pop-up-Weingarten – also einen temporären Gastrobetrieb unter freiem Himmel. Die Ortsgemeinde hatte das Konzept an den Caterer herangetragen und mit dem Ordnungsamt abgestimmt, um in Corona-Zeiten für den Besucherandrang zur Weinlese vorbereitet zu sein. „Von mittags bis abends kann man hier spontan vorbeikommen und ein Glas Wein verkosten“, sagt Alexander Kurz, der Gaumenfreunde-Catering und das Hotel Prinzregent in Edenkoben betreibt. Ausgeschenkt werden Weine von Rhodter Winzern. Das Essen präsentiert sich „ohne Schnickschnack“: Auf der Karte liest man von geflammtem Kuchen bis zu Omas Kartoffelsalat mit halbem Hahn. Die Zutaten sind regional und saisonal. „Einfach, aber mit Anspruch“, sagt Kurz, der als Koch seine Unternehmerlaufbahn begann. Auf der 300 Quadratmeter großen Freifläche finden bis zu 150 Gäste Platz.

Geöffnet hat der Weingarten donnerstags und freitags ab 17 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr.