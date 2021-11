„Auch wenn wir nicht Träger des Burrweilerer Kindertagesstätte sind, so freut es mich doch sehr, dass unserer Kita als erste in der Pfarrei vom Verband Katholischer Trägereinrichtungen für Kinder das KTK-Gütesiegel verliehen wurde“, gab Ortsbürgermeister Christian Weber bekannt. Das fünf Jahre gültige Gütesiegel, das dem Katholischen Kindergarten St. Christophorus dieser Tage verliehen wurde, steht für die Zertifizierung der Kita und bestätigt ein hochwertiges Angebot an Bildung, Erziehung und Betreuung. Das Gütesiegel wurde, nachdem ein dreijähriges Verfahren dazu durchlaufen wurde, an die Kita-Leiterin Melitta Theobald und die Qualitätsbeauftragte Caroline Doll in der Abteilkirche Otterberg übergeben, informierte Weber.