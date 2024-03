Erwarten Sie bitte kein Ostermenü von uns. Dafür wäre es auch ein bisschen spät. Aber wer spontan ist und sich von frischen Zutaten, Farben und Düften inspirieren lässt, ist auf dem Landauer Wochenmarkt am Samstag bestens beraten.

Schon von weitem leuchten die bunt gefärbten Eier des Geflügelhofs Adam Müller aus Kandel, ganze Paletten voll, gleich neben ungefärbten, großen aus Boden- und Freilandhaltung. Es sind aber keine Eier von glücklichen Pfälzer Hühnern. Diese kommen von einem befreundeten betrieb in Nordrhein-Westfalen, denn der Hof züchtet Gänse, doch Gänse und Hühner sozusagen unter einem Dach würden sich nicht vertragen. Es gibt also auch eingeschweißte Gänse- und Entenbrust, Maishähnchen oder Hasenschlegel. Wer nicht am traditionellen Eierpicken teilnehmen will, kommt übrigens mit einem Sonderangebot ganz preiswert davon: Zehn geplatzte bunte Eier kosten nur einen Euro.

Fisch, Geflügel, Pfälzer Wurst und Fleisch, Speck und Landjäger aus Tirol oder mediterrane Feinkost: Für alle Geschmäcker gibt es rund um den Reiter das passende Angebot. Manches ist immer da, anderes drängt jetzt saisonbedingt mit Macht auf den Markt.

Kastanienmehl für viele Zwecke

Michaela Frahry aus Hauenstein hat ihren Gewürzstand aufgebaut, wie schon seit 15 Jahren. Aus der großen Fülle ihres Angebots stechen zahlreiche Senfsorten hervor, mal mit süßen Früchten, mal mit scharfen oder sonstigen aromatischen Zutaten. Es gibt aber auch ein besonders Mehl: Kastanienmehl oder -flocken aus dem Piemont, mit dem man das Müsli bereichern, eine Suppe anrühren oder Brot, Pfannkuchen und Kaiserschmarrn eine besondere Note verleihen kann. Frahry reicht mit dem Beutel auch ein Blatt mit Rezepten herüber. Wer es etwas einfacher braucht: Sie hat auch in der Pfalz Nudeln mit Kastanienmehl machen lassen, extra in Spiralform, damit sie gut Soße aufnehmen. Stammkunden belohnt Frahry mit einer Bonuskarte mit zehn Euro Rabatt nach dem zwölften Einkauf.

Angelika Wengert aus Eußerthal ist eine Marktfrau wie aus dem Bilderbuch: rote Schürze, strahlendes Lachen, bei allem Stress zu einem Schwätzchen mit den Kunden aufgelegt. Sie wuselt hinter einer breiten Auslage an buntem Obst und frischem Gemüse hin und her, empfiehlt die ersten Radieschen und den ungewöhnlich frühen ersten Rhabarber, beides aus der Pfalz. „So früh habe ich den schon Jahre nicht mehr gehabt“, sagt sie und meint, das wäre doch eine schöne Idee für einen Kuchen.

Winter- und Sommerspargel

Auffällig sind aber auch die schuppigen, dunklen Stengel: frische Schwarzwurzeln, das Kilo zu 4,50 Euro, die manchmal auch als Winterspargel bezeichnet werden. Man muss sie mit Handschuhen schälen, sie färben stark. Wer eher „Sommerspargel“ im Sinn hat, wird am anderen Ende des Standes fündig, wo Wengers Schwester Marita Kupper über den ersten Pfälzer Spargel wacht. Sie ist es auch, die die frischen grünen Blätter aus ihrem Garten beigesteuert hat: den angenehm nach Knoblauch duftenden Bärlauch, der viel Vitamin C enthält und den man für Suppen, Soßen und Salate verwenden kann.

Spargel, dicke Bündel frischen Dills und nur selten angebotene Blätter, die Gartenfreunde meistens nicht so gerne in ihrem Paradies entdecken, gibt es neben vielem anderen beim Obst- und Gemüsehandel der Familie Thomas aus Zeiskam zu entdecken: Löwenzahn. Der Bettsächer-Salat sei vor allem im Saarland sehr beliebt, sagt Martin Thomas und liefert die französische Bezeichnung pissenlit schmunzelnd mit. Er empfiehlt, ihn ruhig auch mal mit etwas Speck in der Pfanne zu braten. Der erste grüne Spargel ist an diesem Tag schon aus, weißen gibt es aber noch in Hülle und Fülle. Oder auch frische Pilze, egal ob Austernpilze, Shiitake oder Kräuterseitlinge.

Gemüsepflänzchen für den Garten

Jetzt noch etwas Süßes? Am Verkaufswagen der Bäckerei Scheurich aus Essingen stehen mit Puderzucker überstäubte gebackene Osterlämmer auf dem Tresen, das Stück zu sechs Euro, eingeschlagen in Zellophan, während sich in den hinteren Auslagen Dinkel-, Kartoffel- oder Emmer-Urkornbrote aneinander drängen.

Wer sich seinen Salat, Kräuter oder die Kohlrabi in Garten oder Hochbeet selbst ziehen will, wird bei den Jungpflanzen von Mustafa Celik von Petite Fleur aus Muggensturm fündig. Aber den Schwerpunkt seines Angebots bilden, der Name sagt es ja schon, die Blumen. Da gibt es die winterharten Hortensien, den prächtigen Schopflavendel und ganze Arme voll Tulpen in allen Farben für den Frühlingsstrauß.

Info

Wochenmarkt in Landau jeden Dienstag und Samstag von 7 bis 14 Uhr auf dem Rathausplatz.