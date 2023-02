[Aktualisiert um 16.59 Uhr] Die Polizei hat sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd durch Bad Bergzabern und mehrere umliegende Orte geliefert. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mitteilt, rasten bei einem Einsatz gegen 18.45 Uhr zwei Täter mit dem Auto davon. Das Fahrzeug sei verfolgt und im Landkreis SÜdwestpfalz schließlich gestellt worden. Die beiden Flüchtigen, ein 31-Jähriger und ein 33-Jähriger, seien festgenommen worden. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom Donnerstagnachmittag stehen die beiden Männer im Verdacht, in Bad Bergzabern einen Geldautomaten manipuliert zu haben, um so sensible Bankdaten abgreifen zu können. Sie wurden noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Im Internet kursierenden Informationen, es habe einen zweiten Fluchtwagen gegeben, wird damit widersprochen. „Von mehreren Fluchtwagen haben wir keine Kenntnis“, teilt eine Sprecherin des Polizepräsidiums Rheinpfalz mit.