Der Schweigen-Rechtenbacher FCK-Fanclub „Weintorteufel“ hat im zweiten Anlauf eine neue Vereinsspitze gewählt. Die bisherige Vorsitzende Ulrike Meyer trat nicht mehr zur Wahl an, bei einer ersten Versammlung im August konnte allerdings kein Nachfolger gefunden werden. Der sei lange Zeit auch nicht in Sicht gewesen, sagt der neue zweite Vorsitzende Alexander Grimm. „Es war eigentlich klar, dass die Auflösung des Vereins in die Wege geleitet wird.“ Am Ende fand sich dann aber doch ein Team, das in der vergangenen Woche gewählt wurde. „Die ,Weintorteufel’ wollen künftig wieder häufiger in Erscheinung treten“, so Grimm. Man wolle wieder öfter Fahrten zu Spielen des FCK organisieren, auch Vereinswanderungen und ein Sommerfest seien geplant.

Der Vorstand



Thomas Schnörringer (1. Vorsitzender), Alexander Grimm (2. Vorsitzender), Maximilian Kopf (Kassenwart), Jan Moock (Schriftführer), Matthias Grimm, André Leiser, Steffen Müller (Ausschussmitglieder)