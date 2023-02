Ein verlorenes Fahrzeugteil hat am Mittwoch gleich drei Fahrzeuge auf der A65 in der Nähe von Kirrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) beschädigt. Der erste war nach Angaben der Polizei ein 52-jähriger Wachenheimer. Zwischen der Anschlussstelle Edenkoben und der Anschlussstelle der B 272 habe ein Auto auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile überfahren, welche auf den Windschutzscheibe des dahinter fahrenden Wachenheimers flogen. Hierbei wurde laut Polizei die Windschutzscheibe, sowie das Fahrzeugdach nicht beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

In das gleiche Fahrzeugteil fuhr fast zeitgleich eine 32-jährige Landauerin mit ihrem Fahrzeug und beschädigte einen ihrer Reifen. Die Landauerin musste schließlich auf dem Standstreifen anhalten. Bei dem verlorenen Fahrzeugteil handelte nach Angaben der Polizei es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Kunststoffhalterung eines Ersatzrades, welches Geländewagen oftmals am Heck montiert haben. Während der Aufräumarbeiten der Polizei an der Gefahrenstelle musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr auf einen Kilometer staute. Am Stauende fuhr, wie Polizei mitteilte, ein 57-jähriger Rohrbacher einem 34-jährigen Haßlocher auf. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet um Hinweise zu dem Verursacher, welcher die Teile während der Fahrt verloren hat (Tel.: 06323 9550).