Ab sofort können Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Dieses Mal wird ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt. Bürgermeister Christian Burkhart ruft die Bürger auf, bis Ende November an der Abstimmung teilzunehmen. „Um Maßnahmen anzustoßen, brauchen wir die Rückmeldung der Bürger, denn sie wissen am besten, was sie brauchen.“ 2020 bewerteten knapp 230000 Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1000 Städten und Gemeinden. Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen. Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

Info



Die Befragung gibt es online unter www.fahrradklima-test.de.