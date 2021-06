Annweiler. Am Montag beginnt die Fahrbahnerneuerung auf der B48 bei Annweiler, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit. Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte aufgeteilt und dauern insgesamt bis Ende August.

Der erste Bauabschnitt beinhaltet den Kreisverkehr im Zuge der B48 und L490 (Zweibrückerstraße) an der Anschlussstelle Annweiler-West zwischen Sarnstall und Annweiler. Der Kreisel wird voll gesperrt. Die Bauzeit beträgt circa sechs Wochen. Der Verkehr wird über Wernersberg im Zuge der K65 und K1 umgeleitet. Der zweite Bauabschnitt beginnt südlich des Kreisels und geht bis zur K2 (Altenstraße).

Nach Abschluss der Arbeiten auf der B48 steht eine Fahrbahnerneuerung auf der B10 von der Anschlussstelle Rinnthal bis zur Anschlussstelle Annweiler-West an. Die Arbeiten sollen Anfang September beginnen und bis November dauern. Die B10 wird voll gesperrt. Der Verkehr wird über Rinnthal und Sarnstall im Zuge der L490 umgeleitet. Weiterhin wird der Verkehr auf der B10 weiträumig über die Autobahnen geführt. Die Gesamtkosten der Fahrbahnerneuerung auf der B10 und der B48 belaufen sich laut LBM auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Länge der gesamten Baumaßnahme beträgt rund 4,5 km.

Einschränkungen im Busverkehr

Aufgrund der Sperrung des westlichen Kreisels in Annweiler ergeben sich vom Montag bis voraussichtlich 1. August Einschränkungen im Busverkehr der QNV-Linien 523, 524, 525, 526, 527 und 531. Grundsätzlich dient für alle Linien die Haltestelle Annweiler/Schwimmbad als Ersatz für die Haltestelle Annweiler/Heller. Alle Fahrzeitänderungen sind den Baustellenfahrplänen der einzelnen Linien zu entnehmen, die unter www.vrn.de und in der myVRN-App abgerufen werden können.