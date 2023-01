Die südpfälzischen Abgeordneten Katrin Rehak-Nitsche aus Wörth (SPD) sowie Lea Heidbreder (Grüne) und Florian Maier (SPD) aus Landau verbinden mit den Glückwünschen für die neue Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau (RPTU) auch die Hoffnung, dass es wieder eine Musikprofessur in Landau geben wird. Nach der Gründung der neuen Hochschule zum Jahresbeginn steht nun die Übergangs- und Transformationsphase an. Die drei Abgeordneten versprechen, dies konstruktiv begleiten und dabei helfen zu wollen, die notwendige Unterstützung bereitzustellen.

Im Zuge der Profilbildung sei immer wieder auch die Einrichtung einer Musikprofessur am Standort Landau im Gespräch. Nach Mitteilung der Südpfälzer Politiker haben die Abgeordneten dazu in einem Entschließungsantrag zum Landeshaushalt 2023/24 klar Stellung bezogen und deutlich gemacht, dass es das Parlament sehr begrüßen würde, wenn die RPTU die Möglichkeit nutzen würde, eine der zur Verfügung gestellten oder eine freiwerdende Professur dafür einzusetzen, um eine Musikprofessur am Standort Landau einzurichten. „Es wird Zeit, die Musik wieder nach Landau zu holen“, betonen Maier, Heidbreder und Rehak-Nitsche.