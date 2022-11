Naht der Blackout, gewinnt die Energiekrise so langsam Überhand? Vorneweg: „Nein“. Die Pfalzwerke Netz AG gibt Entwarnung. Grund der Nachfrage war, dass es in einigen Gemeinden in der Südpfalz gestern zwischen 14.26 und etwa 15.30 wieder zu Stromausfällen gekommen ist. Betroffen waren diesmal Teile von Leimersheim, Knittelsheim, Kuhardt, Rheinzabern, Herxheim und Rohrbach. Die Störung im 20-Kilovolt-Netz habe mancherorts bis zu knapp 60 Minuten angedauert, teilt Sven Claus von der Pfalzwerke Netz AG mit. Als Ursache nennt er „die Rückwirkung einer Anlage eines Leimersheimer Unternehmens.“ Bereits am Freitag war es im gleichen Netz zu Störungen gekommen. Wie berichtet waren hier Teile von Heuchelheim-Klingen, Mörzheim, Ilbesheim, Steinweiler und Rohrbach betroffen. Die Versorgungsunterbrechung hatte zwischen einer Minute und einer Stunde gelegen. Häufen sich die Ausfälle im Netz der Pfalzwerke? Claus verneint, die Anzahl der Störungen sei nicht höher als üblich. Obwohl es keinen Sturm gegeben habe, seien zuletzt zwei Bäume auf Leitungen gestürzt und hätten zu Seilrissen geführt.