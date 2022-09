Auch die Studierendenwerke sind von den Preissteigerungen im Energiesektor betroffen. Wie Andreas Schülke, Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz, mitteilt, werden die Nebenkosten für die 971 Mieter der sieben Wohnheimen in Landau, Germersheim, Ludwigshafen und Worms um mindestens 30 Euro steigen. Die soziale Einrichtung könne die Preissteigerungen noch bis zum Jahreswechsel abfangen. Eine weitere Erhöhung steht im Raum: „Wir sind mehr als skeptisch, dass diese Erhöhung langfristig ausreichend sein wird“, sagt Schülke. Weitere Preissteigerungen im Bereich Energie werde man 1:1 weitergeben müssen. Um einen Anreiz zum Energiesparen zu setzen, plant das Studierendenwerk eine „Energie-Spar-Challenge“ von Oktober bis Januar in den Wohnheimen. Das Wohnheim, das in diesem Zeitraum pro Kopf am meisten Energie einspart, bekommt einen Preis und eine vom Studierendenwerk bezahlte Party im neuen Jahr, verspricht Schülke.