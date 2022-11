In der Nacht von Freitag, 25. November, auf Samstag, 26. November, ist in eine Gartenparzelle in der Nähe des Waldhauses in Gommersheim eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden dort mehrere Gegenstände geklaut. Auch an anderen Parzellen wurden Vorhängeschlösser beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.