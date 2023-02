Einbrecher sind zwischen Donnerstag, 9. Februar, und Freitag, 10. Februar, an einer Tür in Heuchelheim-Klingen gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, versuchten sie vergeblich, den Zugang zu einer Scheune aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de