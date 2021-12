In der Kurstadt werden doch noch Weihnachtsbäume auf öffentlichen Plätzen aufgestellt. „Es gibt doch noch Bürger, die nicht meckern, sondern sich lieber für die Stadt engagieren“, sagt Stadtbürgermeister Hermann Augspurger. Wie berichtet, war es der Stadt in diesem Jahr nicht gelungen, die fünf Tannen zu besorgen, die sonst traditionell in der Adventszeit die Innenstadt sowie den Ortsteil Blankenborn schmücken. Am Mittwoch sollen nun drei Tannen angeliefert werden, die auf dem Marktplatz, dem Ludwigsplatz und vor dem Schloss aufgestellt werden, wie Augspurger ankündigt. Es gibt drei Sponsoren für die Tannen: die drei MEJS-Winzer – also die Weingüter Hitziger und Knöll & Vogel aus Bad Bergzabern sowie das Weingut Wilker aus Pleisweiler-Oberhofen –, die Metzgerei Kieffer aus Bad Bergzabern sowie Winzer Axel Becht aus Niederhorbach.