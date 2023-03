Dreiste Diebe haben auf einer Obstplantage bei Steinfeld, 300 Meter vom Ortsrand entfernt an der L545 in Richtung Bad Bergzabern, eine komplette Wagenladung Weinbergspfähle gestohlen. Dies muss nach Angaben der Polizei bereits zwischen dem 22. und dem 27. Februar passiert sein. Das Diebesgut, das zur weiteren Nutzung auf einem Anhänger gelagert war, wurde vermutlich mit einem geschlossenen Kastenwagen bei Dunkelheit und in mehreren Fahrten von den bislang noch unbekannten Dieben abtransportiert. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit mehreren Tausend Euro an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.