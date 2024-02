Am Samstag wird in der Südpfalz einmal mehr für Demokratie und Vielfalt demonstriert. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Pfalz ruft für 16 Uhr zu einer Kundgebung unter dem Motto „Wir sind Bad Bergzaberner Land! Wir sind Südpfalz – Alle zusammen für Demokratie und Vielfalt – gemeinsam gegen Rechts“ am Schloss in Bad Bergzabern auf. Ein breites Bündnis aus Parteien, Kirchen und Gewerkschaften habe sich dem Aufruf angeschlossen, heißt es in einer Mitteilung der AWO. Laut Ankündigung zählen neben SPD, CDU, Grünen, FDP, FWG und Linke unter anderem das Bistum Speyer, die Evangelische Kirche der Pfalz und die Gewerkschaften Verdi und IG Metall zu den Unterstützern. Schon seit einigen Wochen gehen immer wieder Menschen auf die Straße, um ein Zeichen gegen Hass und Menschenfeindlichkeit zu setzen. So zum Beispiel Anfang Februar in Landau. Auslöser war die Berichterstattung des Recherchezentrums Correctiv über das geheime Treffen von AfD und Rechtsradikalen bei Potsdam, in dem es auch um Remigration ging, also die massenhafte Vertreibung von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund.