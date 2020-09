Im Kreis Germersheim ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen zwar gegenüber dem Vortag um vier auf 336 gestiegen, aber die Anzahl der Infizierten sinkt trotzdem: Am Donnerstag waren noch 38 Menschen positiv getestet, fünf weniger als am Mittwoch. Im Landkreis Südliche Weinstraße ist eine Neuinfektion bestätigt worden. Damit ist die Fallzahl auf 278 gestiegen. Aktive Infektionen gibt es noch in den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern (1), Edenkoben (1), Herxheim (2), Maikammer (5), Offenbach (1) und in der Stadt Landau (5). Damit sind die noch aktiven Infektionen von 19 auf 15 zurückgegangen.