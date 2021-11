Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gilt ab Montag die Corona-Warnstufe 2. Die Inzidenzwerte liegen schon seit einer Weile über der Schwelle von 100, zudem liegt seit Samstag der Anteil der von mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten den dritten Tag in Folge über dem Wert von sechs Prozent, genauer: 6,48 Prozent. Das teilen Stadt und Kreis mit.

Montag und Dienstag gelten nun weitere Einschränkungen. Die beiden wichtigsten: Eine Maske muss im Schulgebäude auch am Platz getragen werden, außer in Grundschulen und im Freien. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind in Warnstufe 2 nur noch 50 (statt bisher 100) nicht-immunisierte Personen zugelassen.

Die Landesregierung wird den Warnstufen-Plan laut Ankündigung ab Mittwoch verschärfen. „Kurz vor den Regelverschärfungen fallen wir als Landkreis nun noch in die zweite Warnstufe nach alter Systematik“, sagt SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt. „Dadurch werden sich die Regeln in SÜW und anderswo im Land jetzt mehrfach hintereinander rasch verändern. Die Änderungen betreffen vor allem Menschen ohne Impfschutz.“