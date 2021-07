Aufgrund der geringen Nachfrage wird die Corona-Teststation am DRK-Vereinsgebäude in Annweiler zum 31. Juli schließen. Darüber informiert die Verbandsgemeinde. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich an folgenden Standorten kostenlos testen zu lassen: Trifels Fitness World, Annweiler am Trifels, Landauer Straße 90, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr oder nach Terminvereinbarung unter www.regio-testzentrum.de; DM-Markt Annweiler, Landauer Straße 37,

Terminvereinbarung unter https://corona-schnelltest-zentren.dm.de.