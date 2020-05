Zur schönen Corona-Tradition in Edenkoben ist das sonntägliche Nachbarschaftssingen vor dem Haus von Chansonsängerin Annette Postel geworden. Zum Abschluss der Aktion wird es am Pfingstmontag um 15 Uhr ein Singen und Musizieren im Garten des Seniorenheims Ludwigsstift geben.

Das Konzert ist für die Bewohner. Aber wer am Haus vorbeikommt, kann sich auch an den schönen Klängen erfreuen. Entstanden ist das Corona-Singen am 22. März. Kurz zuvor gab es einen Aufruf an alle Künstler des Landes, den schwer gebeutelten italienischen Freunden Unterstützung zu zeigen, indem alle das Lied „Freude schöner Götterfunke“ aus den Fenstern und von Balkonen singen und dazu musizieren. „Dies führte dazu, dass wir als Nachbarn mit Annette zusammen vor den Häusern sangen. Und weil es so viel Freude bereitete, haben wir das mit vielen Volks-, Frühlings- und Kirchenliedern bis heute jeden Sonntag unter der Leitung von Annette Postel gemacht“, erzählt Monika Reinig. Erst hätten sich zwei Musiker dazugesellt, mittlerweile viele Freunde und Musiker aus verschiedenen Posaunenchören.