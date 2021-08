Während sich die Inzidenzwerte in den Landkreisen nur geringfügig verändern, steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in Landau deutlich. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, liegt der Wert in der Südpfalzmetropole nun bei 25,6 (Vortag: 17,1). Im Kreis Germersheim liegt er bei 20,9 (20,2), im Kreis Südliche Weinstraße bei 16,3 (17,2). Die Gesundheitsämter melden fünf Neuinfektionen im Kreis SÜW, eine in der Stadt Landau und neun im Kreis Germersheim.