Übers Wochenende sind in der Südpfalz 225 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 136 im Kreis Germersheim, 47 im Landkreis Südliche Weinstraße und 15 in der Stadt Landau. Nach Mitteilung der Behörden hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben: Ein Landauer sei an oder mit Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 270 in Landau/SÜW und 214 im Kreis Germersheim. Nach Angaben der beiden Gesundheitsämter haben sich bisher von den knapp 290.000 Einwohner der Südpfalz gut 102.000 Menschen mit Corona infiziert, die Dunkelziffer ist unbekannt. Die Inzidenzen: Kreis Germersheim 347 (Freitag: 331), Kreis SÜW 182 (202), Landau 218 (255). Landesweit liegt der Wert bei knapp 312.