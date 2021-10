Wie lebt es sich ohne eigenes Auto? Diese Frage soll am Mittwoch, 27. Oktober, 14.30 Uhr, im Seniorenbüro in der Waffenstraße 5 beantwortet werden.

Wie das Seniorenbüro mitteilt, wird Doris Löhn-Graumann vom Stadtmobil aus Karlsruhe – einem Carsharing-Anbieter – über Alternativen zum eigenen Wagen sprechen. Leben ohne eigenes Auto gehe prima, meint die Referentin. Sie sei viel mit Fahrrad, Bahn und Carsharing-Fahrzeugen unterwegs. Sie wolle beschreiben, wie man Alltag und Freizeit gut ohne eigenes Auto bestreiten kann, wenn Wohnsituation und Verkehrsinfrastruktur entsprechend günstig sind und welche alternativen Möglichkeiten es gibt, seine Ziele ohne eigenes Auto zu erreichen. Anmeldung per E-Mail an seniorenbuero-landau@t-online.de oder per Telefon unter 06341 141162. Es gilt 3G.