Bundespolizisten haben am Mittwoch gegen 11 Uhr einen entlaufenen Pfau auf der A65 Höhe Anschlussstelle Landau-Zentrum gefangen. Wie die Polizei Edenkoben auf Anfrage mitteilt, waren die Kollegen zufällig vor Ort und haben sofort eingegriffen. Verkehrsbehinderungen oder Gefährdungen gab es nicht. Die Bundespolizisten haben das Tier einer Streife der Edenkobener Polizei übergeben – diese hat den Pfau in den Landauer Zoo gebracht. Der Eigentümer des Vogels konnte ausfindig gemacht werden, er hat den Pfau am Freitagmorgen abgeholt, teilt der Zoo auf Nachfrage mit.