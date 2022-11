Es soll immer noch Autofahrer geben, die sich nicht anschnallen. Und immer gibt es Uneinsichtige, die während der Autofahrt am Handy rumfingern. Das glauben Sie nicht? Die Polizei hat am Samstagmittag in Höhe der Queichheimer Brücke allein sieben Fahrer gestoppt und gebührenpflichtig verwarnt, weil sie nicht angeschnallt waren. Weitere drei Fahrer haben während der Fahrt das Mobiltelefon benutzt. Für die wird es teuer: Je 100 Euro Bußgeld sind fällig, außerdem gibt es je einen Punkt in der Verkehrssünderdatei. Bei der Kontrolle wurde auch ein Gespann bemängelt, ein Pkw mit Anhänger, das ein Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen hatte. Der Fahrer hätte den Führerschein der Klasse B mit der Schlüsselzahl 96 oder Klasse BE haben müssen. Doch der 26-jährige Opel-Fahrer konnte nur die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Deshalb kommt auf ihn laut Polizei ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.