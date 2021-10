Der Verein Silberstreif gegen Altersarmut möchte in diesem Herbst eine Tradition fortsetzen. Für den 22. Oktober, 18.30 Uhr, lädt er zu einer Benefizveranstaltung in die Landauer Stiftskirche ein. Der Philosoph und Hochschullehrer Franziskus von Heereman stellt seine Überlegungen zum Alter als „Oberstufe der Lebensschule“ vor. Heute gelte oft das junge und unabhängige Leben als Höchstform des Menschseins, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins, Altern dagegen werde vielfach als bedauerliches Nachlassen der leiblichen und geistigen Kräfte angesehen. Von Heereman begreift das Altern dagegen nicht als Abstellgleis.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zu Gesprächen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Nach der Vorgabe der Protestantischen Landeskirche gilt in der Landauer Stiftskirche die „2G+ Regel“. Danach können zahlenmäßig uneingeschränkt nur Geimpfte und Genesene teilnehmen. Die Zahl der nichtimmunisierten, jedoch getesteten Personen ist auf 25 beschränkt.