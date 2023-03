Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Landauer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Streits, bei dem es zu einer Körperverletzung kam – eigentlich nichts Besonderes. Doch bei dem Vorfall im August war ein Polizist beteiligt, der einen Mann zuerst ausländerfeindlich beleidigt und dann zugeschlagen hat. Der Beamte beruft sich auf das Notwehrrecht.

Auf dem Landauer Rathausplatz steht noch das Riesenrad, die Corona-Infektionen sind niedrig. In der Stadt ist am 25. August im Vergleich zu heute recht viel los. Am alten Schulhof, zwischen Trappengasse