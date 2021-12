Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Gartenbaufirma in Oberhausen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter Zugang zu den Büroräumen des Unternehmens. Gestohlen wurde Bargeld. Der Schaden wird auf rund 1300 Euro beziffert. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich An den Hofäckern gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.