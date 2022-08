Die Bundesstraße 10 wird in den Nächten von Mittwoch bis Freitag jeweils von 22 bis 6 Uhr zwischen Godramstein und A65 voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Der LBM wolle die Fahrbahnmarkierungen zur Verkehrssicherheit erneuern sowie die Verkehrssicherung im Auffahrtsbereich bei Godramstein Richtung A65 anpassen. Umgeleitet wird der Verkehr in beide Richtungen über die Godramsteiner Straße und die Neustadter Straße durch Landau und Godramstein. Für die Dauer der Vollsperrung werde in dem Stadtdorf punktuell ein absolutes Halteverbot gelten.