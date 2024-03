An der B10-Anschlussstelle Godramstein hat es am Mittwochvormittag gekracht. Die Auffahrt auf die Bundesstraße ist derzeit wegen der Baustelle mit einem Stoppschild geregelt. Wie die Polizei mitteilt, rollte trotzdem eine Autofahrerin ohne Beachtung des fließenden Verkehrs auf die Fahrbahn. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug seitlich an einen Lastwagen, der in Richtung Pirmasens unterwegs war. Dabei wurde das Auto an der linken Seite stark beschädigt, dessen Stoßstange wurde abgerissen, der Vorderreifen war am Ende platt. Auch am Lastwagen entstand ein Sachschaden. Das Auto der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Die gute Nachricht: Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.