Was schon länger feststand, ist nun auch offiziell bestätigt: Die Grünen schicken Martin Blankemeyer bei der Wahl zum Verbandsbürgermeister in Bad Bergzabern am 16. Okotber ins Rennen. Die Mitgliederversammlung habe ihn einstimmig zum Kandidaten gekürt, wie die Partei mitteilt. Der 51-Jährige mit Master in Jura unterrichtet an der Hochschule in München Medienfächer und Projektmanagement. Er ist Filmproduzent und wurde für seine Verdienste um die Kinokultur mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seine Heimat ist aber Bad Bergzabern, wohin er nach eigenen Angaben im Falle eines Wahlsieges zurückkehren möchte.