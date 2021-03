In der Südpfalz hat sich ein „Bündnis für Verkehrswende“ gegründet. Ihm gehören der BUND Südpfalz, der Fahrgastverband Pro Bahn aus Landau, Klimastreik Landau/Fridays for Future, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Vorderpfalz, sowie die Attac-Regionalgruppe Kandel-Südpfalz an, die den Anstoß gegeben hatte. Außerdem arbeiten die Kreisverbände Landau/Südliche Weinstraße sowie Germersheim des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit. Ziel soll es sein, „den dringenden Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen und Bahnen für eine Verkehrswende in der Südpfalz anzumahnen“. Das neue Bündnis hat sich mit einem offenen Brief und einer Gemeinsamen Erklärung an den Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (SÜW) gewandt. Darin bringen sie ihre Sorge zum Ausdruck, dass die kommunalen Aufgabenträger bei der Verkehrs- und Mobilitätswende allein gelassen werden. Eine konkrete Forderung gibt es auch: die nach einem zweigleisigen und elektrifizierten Ausbau der Bahnstrecke Wörth – Neustadt. Die Gemeinsame Erklärung und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.verkehrswende-suedpfalz.de.