Wegen des Autokorsos mit fünf Autos am Sonntag durch die Landauer Innenstadt ist zumindest eine Anzeige gegen den Organisator, einen Querdenker aus Nordrhein-Westfalen, erstattet worden. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, hatten sich während des Korsos viele Strecken-Anwohner beschwert, die sich in ihrer Sonntagsruhe gestört fühlten. Am zweiten Tag in Folge, denn bereits am Samstag hatte es einen Autokorso mit 25 Fahrzeugen gegeben. Auf der kompletten Wegstrecke seien am Sonntag Anwohner in Gärten, vor die Haustür oder auf die Straße gekommen. Dabei sei es teils zu lautstarken Unmutsbekundungen sowie ausgestreckten Mittelfingern gekommen. Der Veranstalter sei in manchen Situationen darauf eingegangen – weshalb ein Passant bei der Polizei Anzeige wegen Beleidigung erstattet habe. Weitere Anwohner haben den Mitarbeitern des Ordnungsamts gegenüber angekündigt, den Veranstalter ebenfalls anzeigen zu wollen. In der Königstraße habe ein Passant den Korso blockiert – er setzte sich auf die Straße. Zu Verstößen gegen die Auflagen ist es laut Stadtverwaltung nicht gekommen. Die Stadtverwaltung weist wegen der Beschwerden darauf hin, dass Demonstrationen lediglich angemeldet werden müssen. Eine Erlaubnis sei nicht erforderlich.