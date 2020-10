Der Fahrer eines schwarzen Autos hat am Dienstag gegen 13.15 Uhr in Edenkoben ein Kind verletzt und sich danach einfach aus dem Staub gemacht, wie die Polizei berichtet. Das zehnjährige Mädchen lief vom Schulzentrum Richtung Innenstadt. Der Autofahrer war auf der Weinstraße Richtung Maikammer unterwegs, kam rechts auf den Gehweg und streifte mit seinem Wagen den Arm des Kinds. Das Mädchen hatte Schmerzen und Rötungen. Die Polizei bittet unter Telefon 06232 9500 um Hinweise und sucht in dem Zusammenhang den Fahrer eines weißen Autos, der sich nach dem Unfall nach dem Mädchen erkundigt hatte, als Zeugen.