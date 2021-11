Der Fahrer eines grünen VW Lupo ist am Mittwoch gegen 23.20 Uhr auf der L493 zwischen Silz und Klingenmünster von dem Fahrer eines Dodge mit einem ausländischen Kennzeichen bedängt worden. Wie die Polizei mitteilt, beginnt das Kennzeichen mit „FR-“. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer hielt den Sicherheitsabstand nicht ein, blendete ständig auf und schaltete seinen Warnblinker ein. Kurz vor Klingenmünster überholte er den Lupo und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Klingenmünster weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und dem Verhalten des Dodge-Fahrer machen können, bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.