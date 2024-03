Am Mittwoch gegen 7.10 Uhr hat ein 23-jähriger VW-Fahrer in der Firststraße in Billigheim-Ingenheim eine 57-jährige Fußgängerin angefahren, die die Straße überqueren wollte. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei weiter mit. Der VW-Fahrer gab an, dass er von der aufgehenden Sonne geblendet worden sei und daher die Fußgängerin übersehen habe. Der Sachschaden blieb mit rund 500 Euro gering. Der 23-Jährige wird sich laut Polizei nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.