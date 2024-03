Auf der Landesstraße 493 zwischen Rohrbach und Herxheim ist am Samstag gegen 16.45 Uhr ein Auto aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Der Fahrer bemerkte eine Rauchentwicklung im Motorraum und lenkte sein Auto anschließend auf einen Wirtschaftsweg. Das Fahrzeug geriet vollständig in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Es handelte sich nicht um ein E-Auto, teilt die Polizei weiter mit.