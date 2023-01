Unbekannte haben in der Silvesternacht in der Unterdorfstraße in Oberotterbach einen Hyundai durch Feuerwerkskörper beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden auf dem Lack und den Scheiben des Fahrzeugs mehrere Brandflecke durch gezündete Böller festgestellt. Die Heckscheibe ist komplett zerborsten. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 zu wenden.