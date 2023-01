Weil er auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs war, ist am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr ein 29-Jähriger Mann mit seinem Auto in der Lindenbergstraße in Nußdorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat ein geparktes Fahrzeug touchiert. Eine Zeugin beobachtete das und sah auch, dass der Mann kurz ausstieg, sich den Schaden anschaute und dann davongefahren ist. Die Frau merkte sich das Kennzeichen und teilte ihre Beobachtungen der Polizei mit, wodurch die Verkehrsunfallflucht geklärt werden konnte.