Irgendwann in der vergangenen Wochewurden von einer Baustelle auf der Wollmesheimer Höhe mehrere Kupferkabel entwendet. Die unbekannten Täter nutzen zum Freilegen der bereits verlegten Kabel vermutlich eine Säge oder ein ähnliches Werkzeug. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 8000 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.