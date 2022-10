Die Landauer Ortsgruppe der globalisierungskritischen Organisation Attac lädt für Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, in die Rote Kaserne in der Marktstraße 40 zu einer Diskussionsrunde „Ukraine: Alternativen zur Kriegsspirale“. Eingeladen sind Oliver Knabe, Vorsitzender des Forums ZFD (Ziviler Friedensdienst) und Friedhelm Schneider vom Europäischen Büro für Kriegsdienstverweigerung. Man will mit den Anwesenden gemeinsam Ursachen des Konflikts sowie friedliche Alternativen diskutieren, heißt es in der Ankündigung von Ulrich Kosub-Kirchner für Attac Landau-Südpfalz.

Die russische Armee war am 24. Februar völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschiert. Den Soldaten werden Kriegsverbrechen und Angriffe auf die Zivilbevölkerung vorgeworfen.