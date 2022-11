Interessierte Kinder- und Jugendtheatergruppen aus der Region können sich beim Kreisjugendamt SÜW für die Kinder- und Jugendtheatertage Mitte Juli 2023 im Haus des Gastes in Bad Bergzabern anmelden. Sie haben dort die Möglichkeit, ihre Beiträge vor Publikum zu präsentieren. Beraten werden sie vom Chawwerusch-Theater Herxheim, das die Theatertage mit dem Landkreis veranstaltet. Unterstützt wird das Projekt vom Jugendaktionsbündnis des Landkreises. Anmeldungen werden bis 28. Februar entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Mitte Februar ist im Dorfgemeinschaftshaus in Birkweiler ein Informationsabend für die Gruppen vorgesehen, für die ebenfalls eine Anmeldung nötig sein wird. Infos sowie Anmeldeformulare gibt es auf der Webseite des Kreises oder bei Gabi Bloch vom Kreisjugendamt unter Telefon 06341 940778, per E-Mail an Gabi.Bloch@suedliche-weinstrasse.de.